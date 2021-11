Ons spaargedrag lijkt de afgelopen maanden te zijn teruggekeerd naar de normale patronen. In de maand september nam de totale hoeveelheid spaargeld iets af ten opzichte van de maand ervoor, blijkt dinsdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). In augustus namen we ook meer spaargeld op dan in de maand daarvoor. Daarmee lijkt het normale spaargedrag terug van weggeweest.

"Over de lange termijn bezien kent ons spaargedrag een seizoenpatroon", zegt hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Dirk Bezemer. "In de eerste helft van het jaar sparen we meer, in de tweede helft is het stabiel." Mogelijk heeft dat te maken met plannen die aan het begin van het jaar gemaakt worden, zoals voor vakanties. Daarnaast komt het vakantiegeld in de eerste jaarhelft binnen.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 werd ons spaargedrag ineens anders. "De stijging van de totale hoeveelheid spaargeld ging toen veel harder en dat blijft doorgaan, ook in de tweede helft van het jaar", aldus Bezemer. "We moeten terug naar de eurocrisis, de periode vanaf 2010 tot 2013, om een dergelijk patroon te zien."

Mensen gaan sparen in tijden van onzekerheid. "In de coronacrisis speelde bovendien dat we het geld niet konden uitgeven door de lockdowns en beperkingen." Het totale spaarsaldo was in maart 2020 nog 371 miljard euro, op het hoogtepunt in juli van dit jaar was dat bijna 410 miljard euro.

'Rente speelt geen rol, die is ook niet veranderd'

"Vorig jaar zomer nam de spaarzin even wat af, toen het erop leek dat de coronacrisis onder controle kwam. Maatregelen werden toen ook versoepeld", zegt de hoogleraar. Na de zomer kwamen we in de tweede golf terecht, met nog strengere maatregelen. Zo moesten eind vorig jaar niet-essentiële winkels dicht, waardoor we opnieuw meer gingen sparen.

"En dit jaar ziet je dat het spaargedrag vanaf augustus weer normaliseert." De teller staat nu op ruim 408,5 miljard euro, blijkt uit de DNB-cijfers. Veranderingen in de rente hebben in de achterliggende periode geen enkele rol gespeeld in het spaargedrag. "De rente is onveranderd gebleven", aldus Bezemer.

We sparen in principe uit twee motieven. Bezemer: "Ten eerste om rendement te halen, en ten tweede om beter voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden." Dat laatste zie je dan ook vooral terug als je kijkt naar het spaargedrag ten tijde van de eerste en tweede coronagolf. "Zeker bij de eerste golf, toen voorspeld werd dat de werkloosheid zou oplopen en we de grootste recessie ooit zouden krijgen, nam het spaargeld ongekend toe."