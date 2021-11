Inmiddels zijn er meer bedrijven in de creatieve en culturele sector actief dan voor de coronacrisis, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 oktober waren er in Nederland elfhonderd meer van zulke bedrijven dan op 1 januari 2020. Dat komt neer op een stijging van ruim 5 procent.

De bedrijvigheid in de sector nam in de laatste twee kwartalen van vorig jaar af, maar is daarna drie kwartalen op rij gestegen. In de creatieve zakelijke dienstverlening is de groei met 7 procent het grootst. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om industrieel ontwerpers, architecten- en pr-bureaus.

In de deelsector media en entertainment (bijvoorbeeld uitgeverijen, boekenwinkels, radio- en televisieomroepen en bioscopen) groeide het aantal bedrijven met 4 procent en in de kunsten (dansscholen, theaters en musea, scheppende kunst) met 3 procent. Het gaat om ondernemingen met twee werkzame personen of meer.

Alleen bij de reclamebureaus is een echte daling zichtbaar: 100 van de ongeveer 4.500 bureaus zijn verdwenen (2,2 procent).