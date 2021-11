Tesla is maandag begonnen met een pilot waarbij tien eigen laadlocaties in Nederland worden opgesteld voor elektrische auto's van andere merken. Volgens de Amerikaanse fabrikant moet dat zorgen over bijladen wegnemen bij het grote publiek, zodat uiteindelijk meer mensen elektrisch gaan rijden.

Interesse in Tesla? Volgen Ontvang een melding bij nieuws over het bedrijf.

Het gaat onder meer om de laadlocaties bij Breukelen, Eemnes, Duiven en Sassenheim. Om van de infrastructuur van Tesla gebruik te maken moet je de Tesla-app downloaden. Die app is voortaan voorzien van een functie waarmee auto's van andere merken kunnen laden. Met de app kun je ook zien welke laadpunten op de gekozen locatie beschikbaar zijn. Ook de laadtarieven, die kunnen verschillen per locatie, zijn zichtbaar in de app.

Je kunt alleen bij de superchargers, zoals Tesla zijn laadpunten noemt, terecht als je auto voorzien is van een zogeheten CCS-aansluiting. De meerderheid van de huidige generatie elektrische auto's heeft zo'n aansluiting. Sommige oudere modellen en auto's als de Nissan LEAF hebben een zogeheten CHAdeMO-aansluiting. Deze voertuigen kunnen niet bij Tesla terecht.

Met de proef wil Tesla vooral inzicht krijgen in wat het openstellen van de eigen laders met de doorstroom doet. Mocht blijken dat er voldoende capaciteit is, dan zal het merk overwegen om ook andere locaties open te stellen voor niet-Tesla's.

Hoe meer mensen van de superchargers gebruikmaken, des te meer Tesla er kan bouwen, laat het bedrijf weten. Het merk zegt dat deze proef "binnen niet al te lange tijd" ook in andere landen van start zal gaan. Tesla heeft wereldwijd 25.000 eigen laadpunten, waaronder ruim 6.500 in Europa.