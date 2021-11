Nederland telt dit jaar 45 miljardairs, blijkt uit de maandag gepresenteerde Quote 500. Bovendien ligt een flink aantal ondernemers op koers om binnenkort miljardair te worden, valt te lezen in het jaarlijkse overzicht van zakenblad Quote. Charlene de Carvalho-Heineken voert met een vermogen van 13,5 miljard euro andermaal de ranglijst aan, gevolgd door vastgoedontwikkelaar en -belegger Remon Vos.

De vijfhonderd rijkste Nederlanders zijn dit jaar goed voor een gezamenlijk vermogen van 219,6 miljard euro, wat neerkomt op een gemiddeld vermogen van ruim 439 miljoen euro per gerangschikt persoon. De exclusieve club gaat er dit jaar zo'n 18 procent op vooruit. Mede daardoor moet je inmiddels een vermogen van minstens 110 miljoen euro hebben om in de ranglijst opgenomen te worden. Vorig jaar was dat nog 95 miljoen euro.

Bij de families is eveneens traditiegetrouw de familie Brenninkmeijer van onder meer C&A het rijkste. De familie Van der Vorm, rijk geworden met maritieme investeringen en later de optiekketen GrandVision, is goed voor de tweede plaats. Ondernemersfamilie De Rijcke, die in 2002 flink scoorde met de verkoop van Kruidvat, maakt de top drie compleet.

Bij de bekende Nederlanders wordt de lijst aangevoerd door Marcel Boekhoorn, de voormalig eigenaar van winkelketen HEMA. Mediamagnaten John de Mol en Joop van den Ende volgen op respectievelijk de tweede en derde plaats. Mabel van Oranje-Nassau staat met 880 miljoen euro op plaats vier.

Het jongste Quote 500-lid is de dertigjarige Milan Daniels, bekend van kledingoutlet Otrium. De eer van hoogste nieuwe binnenkomer gaat naar investeerder Kristiaan Nieuwenburg. Hij legt met een vermogen van 700 miljoen euro beslag op de 64e plaats.