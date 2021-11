Via de inmiddels beëindigde regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is tot nu toe 6,2 miljard euro aan steun toegekend. Voor het derde kwartaal kwamen er vanwege het economisch herstel maar half zoveel aanvragen binnen als voor het voorgaande kwartaal, maakt het ministerie van Economische Zaken maandag bekend.

"Inmiddels herstelt de economie zich en nog niet alle, maar wel veel bedrijven zijn back in business. Dat is vooral dankzij de veerkracht van de ondernemer. Maar ook de TVL, een van de pijlers uit het steunpakket, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld", zegt demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) over de regeling.

Afgelopen vrijdag stokte de teller op 35.564 aanvragen voor het derde kwartaal. In de periode ervoor waren dat er nog 63.276, terwijl er op het hoogtepunt in het eerste kwartaal 114.044 aanvragen binnenkwamen. Het toegekende bedrag kwam in het afgelopen kwartaal uit op 356 miljoen euro. Dit bedrag kan vanwege de afhandeling van openstaande aanvragen nog oplopen. Het tot nu toe uitgekeerde subsidiebedrag staat op 6,2 miljard euro.

Veruit de meeste steun, zo'n 1,8 miljard euro, is naar hotels en horecaondernemers gevloeid. De groot- en detailhandel ontving ongeveer 1 miljard euro, terwijl de bedrijven uit de cultuur-, sport- en recreatiesector 750 miljoen euro toegekend hebben gekregen.

De TVL-regeling is 1 oktober beëindigd. Omdat sommige bedrijven in het lopende kwartaal nog altijd met beperkingen te maken hebben, is de Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) in het leven geroepen.