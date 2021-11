Industriële producenten in Nederland zijn in recordtempo bezig hun afzetprijzen op te voeren, blijkt maandag uit de inkoopmanagersindex van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Meer dan de helft van de producenten (54 procent) verhoogde in oktober zijn prijzen en dat is het hoogste percentage ooit gemeten, zegt de vereniging.

De aanhoudende ontregeling van toeleveringsketens en de extreme levertijden hebben al sinds het voorjaar de prijzen voor energie, materialen en transport onder druk gezet, staat in het rapport. Vele producenten konden dat nog niet doorberekenen in hun verkoopprijzen, omdat ze aan contracten vastzaten.

Als in 2022 meer contracten aflopen, zullen de afzetprijzen verder stijgen, verwacht de Nevi. Dit leidt vermoedelijk tot hogere prijzen voor bijvoorbeeld machines, verpakkingen en bouwmaterialen.

Uit de maandcijfers van de index valt verder op te maken dat de productie voor de vijftiende maand op rij toenam, net als de belemmeringen door onvoldoende en vertraagde leveringen ook. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk kende de op een na grootste stijging ooit en de voorraad gereed product daalde.

De inkoopmanagersindex wordt samengesteld aan de hand van gegevens over onder meer nieuwe orders, levertijden en voorraden ingekochte materialen bij bedrijven in de productiesector. Een score onder de 50 geeft een daling van de industriële activiteit aan, een score boven 50 duidt op een groeiende economie. In oktober kwam de index op 62,5 uit, dat was een maand eerder 62.