Nederland krijgt vanaf april volgend jaar weer een rechtstreekse veerbootverbinding met Noorwegen. Vanuit Eemshaven vaart dan drie keer per week een ferry naar Kristiansand, meldt de reder Holland Norway Lines (HNL) maandag.

De overtocht duurt achttien uur en een retourtje inclusief slaaphut kost 225 euro per persoon. De auto meenemen kost 25 euro extra.

De initiatiefnemers zien vooral een markt in Noorse toeristen die op deze manier naar Nederland en omringende landen willen reizen, maar verwacht ook belangstelling aan andere zijde. Ze wijzen op de trend richting verduurzaming en vergroening in zowel het bedrijfsleven als het toerisme.

Voor de veerverbinding wordt in de Eemshaven een speciale kade en infrastructuur aangelegd. Het project levert volgens de initiatiefnemers direct zeker vijftig arbeidsplaatsen op.

In de vorige eeuw waren er meerdere dagelijkse veerverbindingen tussen Nederland en Scandinavië. Zo voeren grote passagiersschepen tussen Amsterdam en Bergen en Kristiansand in Noorwegen en Göteborg in Zweden. Vooral de opkomst van lowcostvliegreizen maakte de boot voor toeristen steeds minder aantrekkelijk, waardoor de diensten achtereenvolgens verdwenen.

Onder invloed van de verduurzamingstrend worden hier en daar wel plannen gemaakt om de passagiersverbindingen in ere te herstellen, maar dat gaat met horten en stoten. Zo werd onlangs een streep gehaald door het plan voor een veerboot tussen de Eemshaven en Schotland.