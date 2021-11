Het Verenigd Koninkrijk heeft Frankrijk een ultimatum gesteld in het visserijconflict tussen beide landen. Als de Fransen niet binnen 48 uur inbinden, stapt de regering in Londen naar de rechter, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss maandag.

Truss ging bij de nieuwszender Sky in op het conflict. Volgens haar heeft Frankrijk "totaal onredelijke dreigementen richting de Kanaaleilanden en onze visindustrie" geuit.

Parijs dreigde vorige week alle Britse vissers de toegang te ontzeggen tot bepaalde havens en zelfs de energielevering te stoppen aan de Britse Kanaaleilanden Jersey en Guernsey.

Het conflict draait om de visquota en -afspraken die gelden sinds het Britse vertrek uit de Europese Unie. Frankrijk vindt dat het VK te weinig visvergunningen verstrekt aan Franse vissers en hen daarbij ook nog discrimineert ten opzichte van vissers uit andere landen.

Londen spreekt die beschuldigingen tegen. Minister Truss zei maandag bij Sky dat juist Frankrijk zich oneerlijk opstelt. "En als iemand zich oneerlijk gedraagt terwijl er een handelsovereenkomst is, dan is het je recht om in actie te komen en naar compensatie te streven. Dat is wat wij doen als de Fransen niet inbinden", aldus de minister.

Truss zegt dat in de handelsafspraken mechanismen staan die het VK kan gebruiken om de Fransen op de knieën te dwingen.