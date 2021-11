In oktober zijn 58.500 hypotheekaanvragen gedaan, een toename van 30 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Daarnaast steeg het aantal oversluitingen met 88 procent, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag.

Het waren in oktober vooral zestigplussers die hun hypotheken wilden oversluiten. Deze groep diende bijna zevenduizend hypotheekaanvragen in. Dat is net geen verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. "Dit geeft aan dat ouderen langer in hun woning blijven wonen, wat de doorstroming op de woningmarkt belemmert", schrijft HDN, waar het merendeel van de grote hypotheekverstrekkers bij is aangesloten.

Het totale aantal hypotheekaanvragen is volgens het netwerk niet alleen flink hoger vorig jaar, het ligt tevens ver boven het niveau van voorgaande jaren. Alleen maart 2020 liet volgens HDN een vergelijkbaar beeld zien. Het netwerk schrijft de drukte op de hypotheek markt van afgelopen maand toe aan de renteverhogingen die een groot aantal aanbieders hebben aangekondigd. Eind oktober is de rente van bijna driekwart van de hypotheken opgeschroefd.

Starters op de woningmarkt waren vorige maand goed voor ongeveer 12.000 hypotheekaanvragen. Dat aantal is al een aantal jaar stabiel, maar doordat het totale aantal aanvragen de afgelopen jaren flink is toegenomen, valt het aandeel steeds lager uit. In oktober hadden starters een aandeel van 21 procent in het totaal, het laagste punt in vijf jaar.