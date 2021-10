Het chemiebedrijf 3M, dat enkele kilometers van de Nederlandse grens gevestigd is, daagt de Vlaamse overheid voor de rechter. Het bedrijf uit het Belgische Zwijndrecht gaat de tijdelijke productiestop aanvechten die de Vlaamse instanties hebben opgelegd na onduidelijkheid over de uitstoot van PFAS-stoffen, meldt VRT Nieuws.

Vrijdag besloot de Vlaamse overheid alle productielijnen die de giftige PFAS-stoffen uitstoten tijdelijk stil te leggen. Het bedrijf gaf niet genoeg duidelijkheid over de PFAS-uitstoot in de omgeving.

"De betrokken productieprocessen tijdelijk stilleggen is momenteel de enige manier om zeker te zijn dat de blootstellingsrisico's voor de omwonenden niet verder toenemen", zei de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir.

De Vlaamse Omgevingsinspectie had 3M in de dagen ervoor gevraagd duidelijkheid te verschaffen over de huidige activiteiten en de bijbehorende gevaren van extra PFAS-uitstoot. Volgens de instantie kon het chemiebedrijf niet verzekeren dat de bedrijfsactiviteiten met giftige PFAS-stoffen geen gevaar opleveren voor de omgeving.

3M zegt echter wél voldoende informatie over PFAS-uitstoot te delen. Bovendien benadrukt het chemiebedrijf dat er maatregelen zijn genomen om de uitstoot van PFAS te verminderen. Maar die aanpassingen hebben een redelijke overgangsperiode nodig om aan de doelstellingen te voldoen, aldus het bedrijf.

Het aangetekende beroep van 3M betekent overigens niet dat de tijdelijke productiestop vervalt. De productieprocessen moeten sowieso tijdelijk worden stilgelegd, ondanks de stap naar de Raad van State. Het is nog onduidelijk wanneer de hoogste bestuursrechter uitspraak doet over de kwestie.

Vlaamse minister: 'Maatregel ging niet over één nacht ijs'

Minister Demir betreurt de beslissing van 3M om zich "niet gewoon neer te leggen bij maatregelen die ons leefmilieu en de gezondheid van mensen beschermen. Eerder ging het bedrijf ook al in beroep tegen strengere lozingsnormen", aldus de minister tegen VRT.

Ze zegt de genomen maatregelen tegen het chemieconcern te verdedigen. "Die gingen immers niet over één nacht ijs."

Vorige week besloot de Vlaamse regering al dat iedereen die in een straal van 5 kilometer rond de fabriek woont zijn bloed kan laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS-stoffen.

Nergens ter wereld zoveel PFAS als in Westerschelde

Twee maanden geleden bleek dat het chemiebedrijf al jaren PFAS in de Schelde loost. Die stoffen belanden uiteindelijk ook in de Westerschelde.

PFAS is een familie van stoffen die onder meer kankerverwekkend en giftig zijn. Er is nergens ter wereld zoveel concentratie van de stoffen aangetroffen als in de Westerschelde, vermoedelijk door de lozingen van 3M.

De inwoners van Zeeland en de provincie maken zich ernstige zorgen. Er loopt momenteel nog geen onderzoek naar de invloed van die hoge PFAS-waarden op de gezondheid van Zeeuwen, omdat er eerst nog overleg moet komen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Volgens Omroep Zeeland vindt dat overleg binnenkort plaats.