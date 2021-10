Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk leken even nader tot elkaar zijn gekomen in hun geschil over visrechten. Na een persoonlijk gesprek tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson op de G20-top in Rome is de spanning tussen beide landen echter allerminst uit de lucht.

Een Franse regeringswoordvoerder zei kort na het gesprek dat de leiders het met elkaar eens waren geworden dat het conflict geen goede ontwikkeling is. De landen zouden daarom "de komende uren tot dagen" gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing die de situatie moest bekoelen.

Een woordvoerder van premier Johnson kwam echter met een geheel andere interpretatie van het onderonsje tussen Macron en Johnson in Rome. De zegspersoon benadrukte dat beide regeringsleiders geen akkoord hadden bereikt, ook niet over het de-escaleren van de situatie.

De Fransen moeten volgens hem het initiatief nemen om tot een oplossing te komen. "Het is aan de Fransen om te besluiten of ze de dreigementen die ze de afgelopen dagen hebben geuit achter zich laten", zei hij. "Natuurlijk zouden wij het verwelkomen als zij hun dreigementen willen verzachten."

Daarop zei een tweede Franse regeringswoordvoerder dat de "verschillende standpunten over de kwestie een verschillende mentaliteit laten zien". De Franse minister Clement Beaune van Europese Zaken zette zondag de boel extra op scherp. Hij zei op Twitter dat de Britten de overeengekomen Brexit-deal schenden.

Frankrijk en VK ruziën over visregels

Frankrijk en het VK liggen met elkaar overhoop over nieuwe visregels. Die moesten opgesteld worden vanwege het vertrek van het VK uit de Europese Unie. Hierdoor golden de Europese regels voor de visserij, onder meer over waar en hoeveel er gevist mag worden, niet meer voor de Britten.

Afgelopen jaar bereikten beide landen eindelijk een Brexit-deal, zodat onder anderen Franse vissers hun netten nog mochten uitgooien in Britse wateren en vice versa. Maar de nieuwe regels zorgen voor veel ergernis, vooral bij de Fransen.

Verleende vergunningen zijn volgens Fransen niet gelijkwaardig

Frankrijk claimt dat de vergunningen die de Britten aan Franse vissers verlenen niet in verhouding staan tot de vergunningen die de Britse vissers krijgen. Als dat vóór dinsdag niet zou veranderen, zullen de Fransen helemaal geen vergunningen verlenen en bovendien de energielevering aan de Britse Kanaaleilanden Jersey en Guernsey stoppen. De Britten reageerden met vergelijkbare provocaties.

Deze vergeldingsacties zijn na het gesprek tussen Johnson en Macron in Rome allerminst van de baan. Integendeel, het lijkt nu vooral een kwestie van tijd voordat Frankrijk de eerste sancties oplegt aan de Britten.

Eerder schreef NU.nl dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hun geschil over visrechten willen de-escaleren. Dat was op basis van de interpretatie van het gesprek tussen Macron en Johnson op de G20-top van een Franse regeringswoordvoerder. Nu de Britten er een geheel andere interpretatie op nahouden, is dit nieuwsbericht aangepast.