Saudi Aramco, 's werelds grootste oliemaatschappij, profiteert opnieuw flink van de stijgende olieprijzen en een verbeterd economisch klimaat nu de wereldwijde coronacrisis afzwakt. De oliegigant boekte in het derde kwartaal een winst van omgerekend ruim 26 miljard euro.

Het is de grootste kwartaalwinst voor het bedrijf in jaren. In dezelfde periode vorig jaar noteerde de oliemaatschappij van Saoedi-Arabië nog een winst van 10,2 miljard euro.

CEO Amin Nasser beschrijft de resultaten over het derde kwartaal van het bedrijf als "uitzonderlijk". "Dit is het resultaat van toegenomen economische activiteit in belangrijke markten en een opleving van de vraag naar energie", zegt hij.

Hij verwijst daarbij naar de verdere heropening van belangrijke economieën. Dat leidt tot een sterke stijging van de grondstofprijzen. Consumenten en bedrijven gebruiken meer benzine en vliegtuigbrandstof. Dat is onder andere te merken aan de pomp: binnen één maand werd benzine in Nederland 10 cent duurder.

De prijzen van ruwe olie worden bovendien hoog gehouden door productieverlagingen van oliealliantie OPEC+. Deze week riepen landen als de VS en China de olie-exporterende landen op hun productie sterk te verhogen, vanwege de sterk toegenomen olievraag. Later deze week komen de olielanden bij elkaar om daarover te spreken.

De financiële gezondheid van Aramco is cruciaal voor de stabiliteit van Saoedi-Arabië. Ondanks verwoede pogingen van de Saoedische kroonprins om zijn land minder afhankelijk te maken van het staatsoliebedrijf, leunt het koninkrijk nog altijd sterk op de olie-export om de kas te spekken. 98 procent van alle aandelen in Saudi Aramco is in handen van de regering van het land.