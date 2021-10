Koningin Máxima heeft een bijeenkomst tijdens de G20 in Rome bijgewoond. Daar ontmoette ze onder anderen bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Boris Johnson. Máxima neemt deel aan de top vanwege haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering. Daarmee zet ze zich in voor de toegankelijkheid van financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven.

Ze was samen met de Italiaanse premier Mario Draghi gastvrouw van de bijeenkomst, die in het teken stond van het ondersteunen van kleine bedrijven en van bedrijven die gerund worden door vrouwen. Ook gaf Máxima een korte toespraak waarin ze onder meer oplossingen aandroeg hoe deze bedrijven duurzamer en weerbaarder kunnen worden.

Daarbij is het volgens de vorstin belangrijk om te denken aan financieringen die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit zou bijvoorbeeld bedrijven kunnen helpen die bij een bank geen lening kunnen krijgen. Ook vraagt ze aandacht voor de scholing van werknemers zodat zij goed inzetbaar blijven en noemde ze het belang van digitalisering.

Tijdens de bijeenkomst van de G20 in Rome is besloten dat de winst van grote bedrijven wereldwijd met minstens 15 procent belast gaat worden. De belastingovereenkomst werd voorgesteld door de VS en aangenomen door alle aanwezige wereldleiders. Volgens persbureau Reuters wordt de deal naar verwachting zondag officieel aangenomen, waarna die in 2023 ingaat.

Naast dit evenement heeft Máxima nog een aantal afspraken staan in Rome. Zo heeft ze onder meer overleggen met regeringsvertegenwoordigers van landen over het verbeteren van toegang tot financiële diensten.