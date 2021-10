De Amerikaanse mijnbouwsector heeft een gevoelige overwinning behaald in een juridische strijd over de bevoegdheid van milieutoezichthouder EPA bij het beteugelen van de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales. Het Amerikaanse Hooggerechtshof neemt een beroepszaak van een groep bedrijven en Amerikaanse staten, waaronder het steenkool producerende West-Virginia, hierover in behandeling.

Met hun juridische verzet proberen de staten en bedrijven als Nacco Industries en Westmoreland Mining Holdings te voorkomen dat er net zulke ingrijpende emissieregels kunnen worden opgelegd als de EPA probeerde te doen toen Barack Obama nog president was. Het Hooggerechtshof zorgde er in 2016 voor dat Obama's Clean Power Plan in de ijskast werd gezet en nooit van kracht werd.

Inmiddels heeft een lager hof in een vonnis vergaande bevoegdheden gegeven aan de EPA, klagen de bedrijven en staten. Volgens de critici kan het agentschap daardoor eigenhandig bepalen welke elektriciteitscentrales nog te veel uitstoten en zou de EPA de staten kunnen opdragen daar wat aan te doen. Die gang van zaken deugt in de ogen van de kolensector niet.

De beslissing om de zaak te behandelen komt vlak voor de nieuwe klimaattop in Glasgow, die zondag begint. De tussenkomst van het door conservatieve rechters gedomineerde Hooggerechtshof lijkt een tegenvaller voor president Joe Bidens klimaatambities, aldus een deskundige. Biden heeft beloofd dat de CO2-uitstoot in de Verenigde Staten in 2030 met de helft zal zijn teruggebracht, maar zolang deze juridische procedure nog loopt, is het mogelijk lastiger voor de president om met nieuwe en strengere milieuregels te komen.

De regering had het Hooggerechtshof eerder ook gevraagd om zich niet te mengen in de discussie. De zaak zou achterhaald zijn omdat de EPA volgens de overheid helemaal niet van plan is om het oude Clean Power Plan nieuw leven in te blazen. In Washington wordt juist gewerkt aan nieuwe regels, werd daarbij benadrukt.