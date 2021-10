De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM10) van het wegverkeer in Nederland is in de afgelopen tien jaar met respectievelijk bijna 36 en 50 procent gedaald, melden RAI Vereniging en BOVAG zaterdag.

Volgens de brancheorganisaties zijn het vooral de vrachtwagens die voor minder uitstoot zorgen. Tussen 2010 en 2018, de periode waarover op detailniveau inmiddels cijfers beschikbaar zijn, daalde de uitstoot van stikstofoxiden met 52,2 procent en de uitstoot van PM10 met 78,6 procent. Kanttekening daarbij is dat de verspreiding van fijnstof als gevolg van zaken als bandenslijtage niet is meegerekend.

De CO2-emissies van het wegverkeer daalde met 4,2 procent naar verhouding minder snel, maar daar staat tegenover dat het aantal gemotoriseerde voertuigen in de afgelopen jaren met 10 procent is toegenomen. Door de populariteit van hybride auto's en volledig elektrische modellen is Nederland het enige EU-land waar sprake is van een gemiddelde CO2-uitstoot per nieuwe auto van minder dan 90 gram per kilometer.

RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat de invoering van zogeheten zero-emissiezones voor goederenvervoer in de centra van grote steden voor een verdere daling van de CO2-uitstoot zal zorgen. Eerder deze maand maakte Natuur & Milieu bekend dat inmiddels 27 gemeenten plannen hebben gemaakt om bestelwagens en vrachtauto's die CO2 en andere schadelijke stoffen uitstoten te weren.