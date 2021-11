Het aantal banen tegen het minimumloon nam in 2020 af met 10 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Ook het aantal banen boven het minimumloon nam af, maar veel minder sterk. Volgens het CBS is de daling vooral te wijten aan de coronacrisis.

In 2020 waren er 438.000 banen tegen het minimumloon in Nederland. Dat zijn er 52.000 (of 10 procent) minder dan een jaar eerder. Minimumloonbanen vormden vorig jaar 5,2 procent van alle banen. Dat percentage was sinds 2006 niet meer zo laag.

Dat is volgens Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS, voor een groot deel een gevolg van de coronacrisis. "In 2020 zijn er in het geheel veel banen verloren gegaan, maar in het begin van de coronacrisis hebben vooral flexwerkers en jongeren onder de 25 hun baan verloren. Dat zijn twee groepen die regelmatig voor lage lonen werken. Het is dus duidelijk dat de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt het hardst hebben afgezien van de coronacrisis."

Vooral in de bedrijfstak vervoer en opslag nam het aantal banen tegen het minimumloon gevoelig af. Eind 2020 werkten er bijna een derde minder mensen die een minimumloon kregen in die sector. Het aantal banen boven het minimumloon bleef daar gelijk.

In de cultuur- en horecasector namen beide soorten banen sterk af. Bij de overheid waren er dan weer minder banen tegen het minimumloon, maar meer banen boven het minimumloon. In het onderwijs, de financiële dienstverlening en de ICT namen beide soorten banen toe in 2020.