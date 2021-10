In 2024 zullen passagiers 10,87 euro meer betalen voor een ticket dan op dit moment, meldt lagekostenmaatschappij easyJet. Dat komt doordat Schiphol de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen om op te stijgen en te landen over de komende drie jaar met 37 procent verhoogt. Schiphol houdt het zelf op 10 euro meer per passagier.

EasyJet laat weten dat passagiers in 2024 39 euro aan heffingen op hun ticket zullen betalen. Dat is 10,87 euro meer dan op dit moment. Ook KLM laat weten dat de tarieven "deels tot een verhoging van de ticketprijzen zullen leiden", maar geeft geen concrete cijfers. Volgens Schiphol lopen de heffingen per passagier maar met 10 euro op: van 28,5 euro naar 38,5 euro.

Schiphol maakte vrijdag bekend dat het luchtvaartmaatschappijen 37 procent meer gaat vragen om op te stijgen of te landen op de luchthaven. Daardoor betalen die bedrijven zo'n 1 miljard euro per jaar. Ze zijn niet te spreken over die forse verhoging en dienen een klacht in bij de consumentenwaakhond ACM.

In een reactie zegt Schiphol dat de tarieven op de Nederlandse luchthaven nog veel lager liggen dan bij andere luchthavens. "Charles de Gaulle is 54 procent duurder en op Heathrow kost het zelfs drie keer zoveel om op te stijgen en te landen", zegt CFO Robert Carsouw in een toelichting.

Schiphol verwijst voor de verhoging vooral naar de coronacrisis. Het bedrijf zou door de reisbeperkingen in 2020 en 2021 1,6 miljard euro aan inkomsten zijn misgelopen en wil dat deels compenseren met hogere haventarieven. Daarnaast leent het bedrijf extra geld en snijdt het zelf in de kosten. Normaal zouden de tarieven 42 procent stijgen, maar na gesprekken met luchtvaartmaatschappijen heeft Schiphol dat bijgesteld naar 37 procent.