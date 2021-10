Microsoft is Apple vrijdag voorbijgestreefd als waardevolste bedrijf van de wereld. De koers van Apple zakte flink in door tegenvallende kwartaalcijfers, terwijl de waarde van het Microsoft-aandeel juist naar een recordhoogte steeg.

Het aandeel Apple zakte vrijdag met 3,6 procent naar 147 dollar. Dat betekende een totale marktwaarde van 2,41 biljoen dollar (2,08 biljoen euro). De totale waarde van Microsoft was 2,46 biljoen, nadat de aandelenkoers van het door Bill Gates opgerichte bedrijf met 0,7 procent naar 326,8 dollar was gestegen.

In 2010 nam Apple de eerste plek als 's werelds waardevolste bedrijf over van Microsoft. De laatste jaren was het stuivertje wisselen tussen beide bedrijven, waarbij Apple sinds medio vorig jaar op de eerste plek stond. Die plaats is het bedrijf uit Californië nu dus weer kwijt.

Apple bracht donderdag niet al te beste kwartaalcijfers naar buiten. Zo had het bedrijf 6 miljard dollar minder omzet door wereldwijde logistieke problemen. Volgens topman Tim Cook heeft het bedrijf daar in het huidige kwartaal nog meer last van.

Microsoft heeft de afgelopen tijd juist kunnen profiteren van een groeiende vraag naar zijn clouddiensten. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is daar extra veel vraag naar.