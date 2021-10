Producenten van e-sigaretten kunnen in het Verenigd Koninkrijk een aanvraag indienen om hun product te laten erkennen als medisch middel om mensen van het roken af te helpen, kondigt de Britse regering vrijdag aan. Dat betekent dat artsen het kunnen voorschrijven aan patiënten en de e-sigaret wordt gesubsidieerd voor die patiënten.

De Britse medicijnwaakhond MHRA publiceerde vrijdag een aantal richtlijnen waaraan producenten van e-sigaretten moeten voldoen. Het VK is het eerste land waar e-sigaretten vergoed worden als medicijn.

De Britse regering citeert studies waaruit blijkt dat e-sigaretten beter zouden helpen om te stoppen met roken dan nicotinepleisters of andere alternatieven. 27,7 procent van de gebruikers van e-sigaretten zou van de sigaret zijn afgeholpen, tegenover 18,8 procent van de gebruikers van andere alternatieven.

In het VK worden erkende medicijnen gesubsidieerd via de gezondheidsdienst NHS. Patiënten betalen 9,35 pond (11,07 euro) en de rest wordt bijbetaald door de overheid. Wie jonger is dan zestien jaar of ouder dan zestig jaar, krijgt de medicijnen gratis. De Britse regering benadrukt wel dat e-sigaretten niet worden aangeraden voor kinderen en niet-rokers.

In Nederland worden e-sigaretten niet vergoed als medisch middel om te stoppen met roken. Het Nederlandse kabinet legt zelfs strenge regels op voor het gebruik van elektronische sigaretten. Zo is de leeftijdsgrens achttien jaar, mogen er geen e-sigaretten gerookt worden op openbare plaatsen en wordt de verkoop van elektronische sigaretten met smaakjes binnenkort verboden.

De redenering daarvoor is dat e-sigaretten jongeren makkelijker doen overstappen op gewone sigaretten. Het RIVM waarschuwde er al voor dat deze maatregelen ervoor kunnen zorgen dat minder mensen de e-sigaretten zullen gebruiken als hulpmiddel om te stoppen.