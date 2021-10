Zo'n 24.000 bedrijven moeten hun loonsteun terugbetalen als ze niet snel hun definitieve omzetverliezen doorgeven aan het UWV. Dat meldt de uitkeringsinstantie, die de werkgevers oproept haast te maken.

Bij de uitbraak van de pandemie kwam het kabinet met de NOW-regeling. Deze regeling hielp bedrijven bij het betalen van de lonen. Dit moest voorkomen dat werkgevers hun medewerkers massaal zouden ontslaan vanwege de coronacrisis.

De bedrijven ontvingen toen voor de periode maart tot en met mei 2020 een voorschot, op basis van hun verwachte omzetverliezen en loonkosten. Later zou op basis van de werkelijke cijfers het definitieve bedrag over die periode worden bepaald. Die gegevens moeten de bedrijven zelf aanleveren en daarvoor hebben ze tot zondag 31 oktober.

Als de werkgevers niet op tijd hun werkelijke omzetverliezen en loonkosten opgeven, moeten zij alle subsidie terugbetalen. Dan kan het gaan om tienduizenden of honderdduizenden euro's. Sommige bedrijven ontvingen zelfs miljoenen.

In het voorjaar van 2020 ontvingen in totaal 139.500 bedrijven loonsteun. Daarvan hebben 115.500 werkgevers (83 procent) hun cijfers al aangeleverd bij het UWV. "We roepen de overige werkgevers op om er dit laatste weekend echt voor te gaan zitten. Dan kunnen ze de gegevens nog tijdig indienen", aldus de instantie.