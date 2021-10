Schiphol verhoogt de zogenoemde haventarieven tussen 1 april 2022 en 31 maart 2025 met 37 procent naar 1 miljard euro per jaar, kondigt de luchthaven vrijdag aan. Luchtvaartmaatschappijen betalen die tarieven om te mogen opstijgen en landen op de luchthaven. Meerdere maatschappijen lieten eerder al weten dat ze niet te spreken zijn over de verhoging.

De verhoging verloopt de komende drie jaar stapsgewijs, laat Schiphol weten. In 2022 komt er 9 procent bij, in 2023 gaan de tarieven 12 procent omhoog en in 2024 verhogen ze nog eens met 12 procent. Bij elkaar is dat 37 procent tussen 2022 en 2025. In totaal betalen de bedrijven zo'n 1 miljard euro per jaar of 318 miljoen euro meer in drie jaar tijd.

Schiphol verwijst voor de verhoging vooral naar de coronacrisis. Het bedrijf zou door de reisbeperkingen in 2020 en 2021 1,6 miljard euro aan inkomsten zijn misgelopen en wil dat deels compenseren met hogere haventarieven. Daarnaast leent het bedrijf extra geld en snijdt het zelf in de kosten.

Vervuilende maatschappijen betalen nog meer

Vervuilende maatschappijen zullen ook meer betalen. Wie de lawaaierigste en vervuilendste toestellen gebruikt, betaalt tot vijf keer meer dan wie stille en schone toestellen gebruikt. Voor landen en opstijgen in de nacht kunnen de tarieven oplopen tot 600 procent van de basisprijs, afhankelijk van het toestel.

Tot slot betalen luchtvaartbedrijven 4 euro per uitgestoten kilogram stikstof bij het opstijgen of landen op de luchthaven en kunnen bedrijven die biobrandstof of synthetische brandstof tanken tussen 500 en 1.000 euro per ton brandstof krijgen.

Luchtvaartbedrijven zijn niet gediend van tariefverhoging

Oorspronkelijk was het plan om de tarieven met 42 procent te verhogen, maar na gesprekken met de vliegmaatschappijen heeft Schiphol dat naar beneden bijgesteld. De getroffen bedrijven reageerden nog niet op het nieuws, maar lieten eerder al weten dat ze de prijsverhoging, die tot vrijdag niet officieel bekend was, onacceptabel vinden.

Onder meer KLM en easyJet dreigden al met een juridische procedure. Ze vinden het niet kunnen dat Schiphol de kosten voor hun coronaverliezen doorschuift naar de luchtvaartmaatschappijen, terwijl die evengoed zware verliezen hebben geleden tijdens de coronacrisis.

Later op vrijdag geeft Schiphol extra toelichting op de tariefverhoging.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel schreven we dat luchtvaartbedrijven de komende drie jaar 318 miljoen euro betaalden, maar dat klopte niet. Dat is ondertussen aangepast.