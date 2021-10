De economische groei van het eurogebied is in het derde kwartaal versneld, blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van Eurostat. Doordat veel coronamaatregelen werden opgeheven, groeide de economie van de eurolanden met 2,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Daarmee groeide die sneller dan verwacht.

Vooral Frankrijk en Italië trokken de kar: deze landen zagen hun economieën met respectievelijk 3 en 2,6 procent groeien. Daarmee presteerden de lidstaten beter dan voorspeld. De groei in Frankrijk was vooral te danken aan Franse consumenten, die tussen begin juli en eind september flink meer geld uitgaven.

De twee andere grote Europese economieën die vrijdag met cijfers kwamen, Duitsland en Spanje, stelden daarentegen juist teleur. Hoewel er in beide gevallen sprake was van groei, was deze kleiner dan economen hadden voorspeld. Onze oosterburen noteerden een groei van 1,8 procent, terwijl het in Spanje om een plus van 2 procent ging.

De economische vooruitzichten zijn zeer onzeker. Veel economieën hebben nog te maken met tekorten door problemen in de toeleveringsketens. Aan de andere kant heeft de eurozone te maken met een uiterst hoge inflatie, waardoor consumenten misschien minder gauw de portemonnee zullen trekken.