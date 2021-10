De inflatie in de eurozone is deze maand toegenomen tot 4,1 procent. Sinds juli 2008 was dat percentage niet meer zo hoog. In september bedroeg de inflatie nog 3,4 procent.

De sterk gestegen energieprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van de inflatiestijging. Energie is deze maand 23,5 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag op basis van voorlopige cijfers.

Volgens Eurostat komt de inflatie in Nederland deze maand uit op 3,8 procent, een toename van 0,8 procentpunt. Daarmee presteert ons land beter dan buurlanden België en Duitsland, waar de inflatie naar verwachting op respectievelijk 5,4 en 4,6 procent uitkomt.

In andere grote economieën, waaronder Italië en Frankrijk, valt het inflatiecijfer lager uit. De Baltische staten en Spanje krijgen in oktober te maken met de hoogste inflatie, terwijl die in Portugal en Malta onder de 2 procent blijft.

Fabrikanten berekenen hogere kosten door aan de klant

Al enige tijd is sprake van een stijgende trend. Niet alleen gas, olie en stroom zijn duurder geworden, maar ook veel andere producten. Fabrikanten berekenen bijvoorbeeld de hogere energiekosten door aan hun klanten. De prijzen zijn ook gestegen doordat veel grondstoffen en bijvoorbeeld het transport duurder zijn geworden. Ook die kosten berekenen bedrijven door aan hun klanten.

Bovendien spelen tijdelijke effecten een rol. In Duitsland stijgt de inflatie bijvoorbeeld hard doordat er in de tweede helft van 2020 tijdelijk een lager btw-tarief was. Daardoor zijn de prijzen van veel goederen sinds afgelopen juli hoger dan een jaar eerder. Dit effect verdwijnt in januari weer uit de cijfers.

De inflatie is een belangrijke maatstaf waar de Europese Centrale Bank (ECB) het monetaire beleid op aanpast. ECB-president Christine Lagarde zei eerder deze week dat de beleidsbepalers verwachten dat de inflatie maar tijdelijk zo hoog is. Zij denken dat de stijging van de energieprijzen en de problemen in de leveringsketen zullen afnemen.

De kerninflatie, dus zonder de sterk schommelende prijzen van energie, voedsel, tabak en alcohol, steeg met 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.