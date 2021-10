Toyota heeft vrijdag met de bZ4x zijn eerste volledig elektrische personenwagen gepresenteerd. Het Japanse merk belooft een maximaal rijbereik van 450 kilometer en zegt dat het accupakket zo is ontwikkeld dat je na tien jaar nog bijna net zo ver komt als toen de auto nieuw was. Ook monteert Toyota een bijzonder, bijna rechthoekig stuurwiel voor de bZ4x.

Bij Toyota staat 'bZ' voor 'Beyond Zero', het label van het Japanse merk voor elektrische auto's. Het getal geeft aan waar de auto geplaatst moet worden in het aanbod, terwijl de 'X' aangeeft dat het om een SUV gaat. Toyota heeft nog niet gemeld hoe groot de bZ4X is, maar meldt dat de auto 8,5 centimeter langer is dan de bestaande RAV4 en een 16 centimeter grotere wielbasis heeft.

Tussen de wielen zit een accupakket van 71,4 kWh, waar de bZ4X volgens Toyota een rijbereik van 450 kilometer mee kan halen. De maximale laadsnelheid is 150 kW. Het Japanse merk belooft verder dat je na tien jaar of 240.000 kilometer nog altijd 90 procent van de oorspronkelijke accucapaciteit zult hebben.

De bZ4X wordt leverbaar met voor- en vierwielaandrijving. Laatstgenoemde versie is goed voor 218 pk en accelereert in 7,7 seconden naar 100 kilometer per uur. De uitvoering met voorwielaandrijving heeft 204 pk en heeft een sprinttijd van 8,4 seconden. De topsnelheid ligt in alle gevallen op 160 kilometer per uur.

Het dashboard van de bZ4X wordt gedomineerd door grote schermen. De grote blikvanger is het stuurwiel dat onderdeel is van het zogeheten One Motion Grip-systeem. Daar bij gaat het sturen volledig elektronisch. Dat is zo ingeregeld dat overpakken van het stuurwiel in bochten volgens Toyota niet meer nodig is. Het systeem wordt in een later stadium in Europa leverbaar.

In december maakt Toyota alle details rond de nieuwe bZ4X bekend, waarna de orderboeken opengaan.

Volgens Toyota wordt overpakken met dit stuurwiel overbodig. Foto: Toyota

