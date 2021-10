Het kabinet wil vanaf 2023 af van plastic wegwerpkoffiebekertjes. Eén jaar later zouden niet-duurzame voedselverpakkingen voor kant-en-klaar voedsel ook in de ban moeten, schrijft staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) deze week in een Kamerbrief waar Trouw vrijdag over bericht.

De voorgenomen maatregelen om aan het Europese plan tegen wegwerpplastic te voldoen worden nog getoetst, op vlakken zoals haalbaarheid. De conceptregeling is echter al besproken met diverse sectoren, zoals de evenementenbranche, facilitaire dienstverlening, horeca en sport- en recreatiegelegenheden, schrijft de staatssecretaris.

Volgens Van Weyenberg worden jaarlijks ruim zeven miljard plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen weggegooid, omgerekend 19 miljoen per dag. De staatssecretaris benoemt voorbeelden als maaltijdsalades en koffiebekers op kantoor en benadrukt dat de producten lastig recyclebaar zijn. Dat terwijl er veel andere, duurzamere opties zijn, aldus Van Weyenberg.

De staatssecretaris laat de deur voor het gebruik van wegwerpbekers op een kiertje staan. Zo kan op kantoor, bij een snackbar of in een winkel alsnog gebruik worden gemaakt van de niet-duurzame producten, als de locatie zorgt voor hoogwaardige recycling en de producten gescheiden inzamelt.

Daar zijn fikse eisen aan verbonden: zo moet in 2023 driekwart van alle gebruikte wegwerpspullen ingezameld worden, terwijl dat in 2026 al gaat om 90 procent van alle wegwerpbekers. Voor voedselverpakking geldt dat percentage in 2027.

Als een consument met de wegwerpbeker- of verpakking de locatie wil verlaten, dan moet diegene een herbruikbaar alternatief worden aangeboden. Zo kan de locatie de klant aanbieden om de beker later terug te brengen via een retoursysteem, of kan een door de consument meegenomen herbruikbare beker of bakje worden ingezet.

Vanaf 2024 extra betalen voor wegwerpproducten

Voor de plastic wegwerpproducten die straks nog wél in de omloop zijn, moet vanaf 2024 extra worden betaald, schrijft Trouw. Hoe hoog dat bedrag is, moet nog worden bepaald.

De staatssecretaris hoopt met de maatregelen dat het gebruik van wegwerpplastic in 2026 met 40 procent is afgenomen, ten opzichte van 2022. Van Weyenberg is positief en benadrukt dat sinds plastic tassen niet meer gratis verstrekt mogen worden, het zwerfvuil van de draagtassen met 70 procent is afgenomen.

De Europese Unie probeert het gebruik van wegwerpplastic en zwerfafval snel te verminderen. Zo mogen per 3 juli van dit jaar al geen plastic rietjes, wattenstaafjes, bestek, borden, roerstaafjes en ballonstokjes meer op de markt gebracht worden, terwijl voor ballonnen en drinkbekers al strengere regels kwamen. Vanaf 2023 moet er ook 15 cent statiegeld worden betaald over blikjes.