Problemen in de toeleveringsketen hebben Apple afgelopen kwartaal zo'n 6 miljard dollar aan omzet gekost, omgerekend meer dan 5 miljard euro. Desondanks liet het bedrijf in het afgelopen kwartaal een flinke groei zien, mede door de releasedatum van de nieuwste generatie smartphones.

Volgens topman Tim Cook had de iPhone-fabrikant vooral last van productieverstoringen in Zuidoost-Azië. Inmiddels zou de situatie in de fabrieken daar wel iets zijn verbeterd, maar nog steeds zorgt het wereldwijde chiptekort voor impact op de levering van de meeste Apple-producten.

Cook benadrukte in een toelichting dat zijn bedrijf er alles aan doet om meer chips te krijgen. Maar komende maanden, en dus ook tijdens de feestdagen, blijft het chiptekort volgens hem waarschijnlijk spelen. Cook rekent er eigenlijk op ook begin volgend jaar nog last te hebben van de schaarste aan chips, maar daarover kan hij nog weinig concreets zeggen.

De kwartaalopbrengsten van het Amerikaanse technologiebedrijf bedroegen afgelopen periode uiteindelijk meer dan 83 miljard dollar. Dat is beduidend meer dan de kleine 65 miljard dollar van een jaar terug. Onder de streep bleef bijna 21 miljard dollar over, tegen een winst van minder dan 13 miljard dollar over juli, augustus en september 2020.

Experts pessimistisch over gepresenteerde kwartaalcijfers

Daarmee vielen de cijfers analisten tegen en het aandeel Apple ging donderdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street flink omlaag. Toch waren er ook meevallers. Zo haalde Apple boven verwachting veel omzet uit diensten, de verzamelcategorie waartoe ook de verkopen uit de App Store behoren. Ook groeide Apple hard op de Chinese markt.

Oorzaak van het grote gebrek aan halfgeleiders, dat niet alleen Apple raakt maar ook tal van andere bedrijven, is onder meer de toegenomen vraag naar notebooks en andere elektronica tijdens de coronalockdowns. Tot overmaat van ramp hadden chipfabrikanten de afgelopen jaren hun capaciteit voor sommige typen chips juist verminderd, omdat de vraag ernaar destijds wat was afgezwakt. Deskundigen zeiden eerder al dat ze vrezen dat het chiptekort nog wel even kan voortduren.