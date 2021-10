Vandaag is de laatste dag dat klanten van Vandebron en Innova een andere leverancier kunnen zoeken als ze niet akkoord gaan met de prijsverhoging die de bedrijven doorvoeren op hun variabele contracten. Beide bedrijven doen dat omdat zij door de stijgende gasprijzen meer risico's lopen.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij alles wat verschijnt over de hoge gasprijs

Normaal verhogen energieleveranciers de prijzen van hun variabele contracten alleen maar op 1 januari en 1 juli, maar door de fors gestegen energieprijzen voelen Vandebron en Innova zich genoodzaakt om ook tussentijds de tarieven te verhogen.

"We begrijpen dat dit een tegenvaller is, maar helaas moeten wij het financiële risico zoveel mogelijk inperken", zegt Innova op zijn website. "De inkoopprijzen voor variabele tarieven liggen een stuk hoger dan de huidige marktprijs en bovendien is het lastig te voorspellen tot wanneer variabele klanten bij ons blijven." Mensen met een variabel contract mogen vertrekken wanneer ze willen zonder opzegvergoeding.

Vandebron wijst naar zijn algemene voorwaarden. Daarin staat dat bij uitzonderlijke omstandigheden ook op andere momenten dan 1 januari of 1 juli prijswijzigingen doorgevoerd mogen worden.

Innova en Vandebron zijn beide relatief kleine bedrijven die groene stroom leveren. Wie wil overstappen naar een andere leverancier kan dat zondag nog doen, maandag gaan de prijzen omhoog.

De gasprijzen zijn de afgelopen maanden fors gestegen door een sterk gestegen vraag, en een aanbod dat niet kan volgen. En omdat in Nederland en de omringende landen de meeste elektriciteit wordt geproduceerd met gas, stijgt de elektriciteitsprijs mee.

Deze week was Welkom Energie het eerste Nederlandse slachtoffer van de energiecrisis. Consumentenwaakhond ACM nam het bedrijf zijn leveringsvergunning af omdat het bedrijf niet meer kan voldoen aan zijn leveringsvoorwaarden. Alle klanten gaan over naar Eneco en kunnen na een maand een andere leverancier zoeken.