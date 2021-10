Maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl test in Amsterdam het concept om een maaltijd te bezorgen met behulp van een drone, in plaats van de welbekende fiets of scooter. De proefmaaltijd wordt over het IJ gevlogen vanaf een restaurant naar de overkant, waar het hoofdkantoor van het moederbedrijf van Thuisbezorgd zit.

De proef wordt gehouden in samenwerking met de Dutch Drone Delta. Een van de doelen van het testen van het concept van bezorging per drone is om te kijken of dat bijdraagt aan de leefbaarheid van een stad. "Die steeds drukker wordt met de toename van verkeer van mensen en goederen", aldus de initiatiefnemers.

De route die de drone in de test aflegt, is hemelsbreed een kilometer in afstand. De initiatiefnemers willen peilen hoe voorbijgangers en omwonenden zo'n dronevlucht met een maaltijd eronder beleven. "Wat zijn de effecten van de fysieke leefomgeving en wat is de meerwaarde van deze vorm van bezorging", zijn vragen die beantwoord moeten worden.

De pilot moet inzichtelijk maken of maaltijden bezorgen met een drone, maatschappelijk en economisch haalbaar is. De Dutch Drone Delta, waar onder andere luchtvaartbedrijven, maar ook NS en de ANWB bijvoorbeeld bij zijn aangesloten, experimenteert niet alleen met maaltijdbezorging per drone. "We kijken ook naar drones die medicijnen bezorgen, schepen bevoorraden of havens inspecteren."

Rond de maaltijddronevlucht over het IJ wordt de hele dag getest en gemeten en wordt ook voorbijgangers gevraagd wat ze ervan vinden.