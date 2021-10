De Duitse inflatie is deze maand uitgekomen op het hoogste niveau in 28 jaar, vooral als gevolg van stijgende energieprijzen. Die prijzen zorgden ook in Spanje dat het leven deze maand fors duurder werd (+5,5 procent). Dat is het hoogste punt sinds 1992.

Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis werd het leven in de grootste economie van Europa gemiddeld 4,5 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was een maand geleden nog 4,1 procent. Alleen al de energieprijzen vielen bijna 19 procent hoger uit in vergelijking met vorig jaar.

Over de hele linie stijgen de prijzen bij de oosterburen, onder meer doordat begin dit jaar een btw-verlaging is teruggedraaid. Daarnaast berekenen steeds meer bedrijven hun hogere productiekosten door aan klanten. Die prijsstijgingen zijn weer het gevolg van onder andere tekorten aan onderdelen en de oplopende kosten voor energie. Voor heel dit jaar rekent Berlijn op een inflatie van 3 procent.

Ook in Spanje stegen de prijzen van goederen en diensten. De hoge prijzen voor elektriciteit en gas spelen hierin de belangrijkste rol. Daarnaast deden onder meer duurdere pakketvakanties een duit in het zakje.