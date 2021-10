Het leven in Spanje is in oktober 5,5 procent duurder geworden, meldt het Spaanse statistiekbureau INE donderdag. Dat is het hoogste punt sinds 1992. De belangrijkste redenen waren de fors stijgende energiekosten en in mindere mate duurdere pakketvakanties en motorolie.

De inflatie in Spanje ging van 4 procent in september naar 5,5 procent in oktober. De laatste keer dat de inflatie hoger lag was in 1992, toen de toenmalige munt peseta minder waard werd tegenover de Duitse mark. Toen bedroeg de inflatie 5,8 procent in Spanje.

De elektriciteit- en gasprijzen spelen de belangrijkste rol in de stijging. Het verschil tussen de kerninflatie, die energie en voedsel niet meerekent, en de rest is het grootst sinds de metingen zijn begonnen in 1986. De kerninflatie bedroeg 1,4 procent.

Ook in de rest van Europa gaat de inflatie sterk omhoog, maar minder sterk dan in Spanje. In september bedroeg de inflatie in alle Europese landen gemiddeld 3,4 procent. In Nederland werd het leven 2,7 procent duurder, vooral als gevolg van de hoge energieprijzen.