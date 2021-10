Werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector gaan "op korte termijn" staken, meldt vakbond FNV. Werkgevers in de sector hebben een door de vakbonden gesteld ultimatum laten verstrijken. De standpunten over onder meer het loon en een regeling voor zware beroepen liepen te ver uiteen.

Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek waarover werd onderhandeld. De vakbonden eisen onder andere een loonsverhoging van 5 procent en vinden het bod van de werkgevers veel te mager. Die boden een loonsverhoging die bij een gemiddeld salaris neerkomt op 1,4 procent.

Daarmee zouden werknemers er door de toegenomen inflatie op achteruitgaan, vrezen de bonden. De vakbonden willen ook dat oudere werknemers met een zwaar beroep drie jaar voor hun pensioenleeftijd kunnen stoppen met werken.

De cao Metaal & Techniek geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector en de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Eerder dit jaar was er al een maandenlange stakingsgolf bij grotere metaal- en technologiebedrijven. Deze medewerkers vallen onder de cao Metalektro. Vakbonden en werkgevers in die sector sloten in juli een akkoord over een nieuwe cao, waar de achterban in september mee instemde.