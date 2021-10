Frankrijk toont "geen tolerantie" meer ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, zei de Franse minister Clément Beaune (Europese Zaken) donderdagochtend in een praatprogramma. Sinds de nacht van woensdag op donderdag worden alle Franse havens gecontroleerd en is geen enkele haven meer toegankelijk voor Britse vissersboten.

Frankrijk neemt de maatregel in het kader van de vissersoorlog tussen de twee landen die al een tijd woedt. De visserij was een van de meest omstreden onderwerpen tijdens de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de EU.

Landen als Ierland, Frankrijk en Spanje wilden de werkgelegenheid in hun kustgemeenschappen beschermen, terwijl het VK probeerde de controle over zijn territoriale wateren terug te krijgen.

Daarom ontnam het VK de meeste landen hun visvergunningen voor Britse wateren. Volgens Frankrijk druist dat echter in tegen de Brexit-afspraken. De afspraak was dat Europese vissers in een overgangsperiode van 5,5 jaar geleidelijk een kwart van hun quotum moeten inleveren.

Vrachtwagens en boten worden gecontroleerd

Het Britse ministerie dat over onder meer de visvergunningen gaat, verleende eerder 12 van de 47 door kleine Franse boten aangevraagde vergunningen om in Britse wateren te vissen. De andere vergunningen werden geweigerd, omdat deze boten niet voldoende konden aantonen dat ze in het verleden ook in de wateren hadden gevist, aldus het departement.

Daar is Frankrijk het dus niet mee eens en het land neemt nu maatregelen. Sinds de nacht van woensdag op donderdag zijn Britse vissersboten niet meer welkom in Frankrijk. Afgelopen nacht werd minstens één boot aangehouden.

"We voeren systematische controles in de havens uit en veiligheidscontroles op zee voor Britse schepen", zei de Franse minister van Europese Zaken donderdagochtend. "We tonen geen tolerantie voor de Britten meer." Ook vrachtwagens die naar het VK gaan of ervandaan komen, zullen gecontroleerd worden.

'Dit verwachten we niet van een bondgenoot en partner'

De Britten zijn niet te spreken over de actie van Frankrijk. "Dit is teleurstellend en disproportioneel", reageert de Britse overheid. "Dit verwachten we niet van een bondgenoot en partner." Beaune zei eerder al dat het onmogelijk is om een "partner die de regels niet respecteert te vertrouwen".

Met de maatregelen wil de Franse regering afdwingen dat meer Franse vissers licenties krijgen om te vissen in Britse wateren. Als er voor 2 november niets is veranderd, neemt Frankrijk aanvullende maatregelen.