Het wereldwijde economische herstel is door de grote toename van de uitstoot van broeikasgassen niet houdbaar. Als de wereld op het huidige pad verdergaat, wordt de opwarming van de aarde namelijk niet beperkt, zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Er moet volgens het IEA dan ook sneller een draai worden gemaakt naar groene en hernieuwbare energie. De organisatie verwacht dat de stijging van de CO2-uitstoot dit jaar de op een na grootste toename ooit wordt.

Er wordt momenteel wel meer uitgegeven aan hernieuwbare energie, maar het bedrag is goed voor slechts 3 procent van alle uitgaven die overheden deden om hun economieën door de recessie heen te helpen.

Vooral rijke landen investeren in hernieuwbare energie

Het energieagentschap ziet de laatste maanden wel een toename van de investeringen in hernieuwbare energie. Dat is echter bij lange na niet genoeg om de CO2-uitstoot terug te brengen. Bovendien worden die uitgaven grotendeels in rijke landen gedaan en niet in ontwikkelende economieën.

IEA-directeur Fatih Birol spreekt dan ook van "een herstel dat gepaard gaat met een enorme groei in het gebruik van fossiele brandstoffen, terwijl bijna 80 procent van de wereldbevolking achterblijft op de weg naar een nieuwe en schonere economie".

Birol wil dat de leiders van de grootste economieën tijdens de aanstaande G20-top en de COP26-klimaattop in Glasgow laten zien dat ze bereid zijn om grote investeringen te doen in de vergroening van de energievoorziening wereldwijd. "Als dat niet lukt, kan dat betekenen dat we geen manier meer hebben om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken", aldus het hoofd van het IEA.

'Wereld moet 1 biljoen dollar investeren in groene energie'

Het IEA kwam vorig jaar met een rapport waarin het de wereld aanraadde in drie jaar 1 biljoen dollar (zo'n 859 miljard euro) te investeren in groene energie. Tot nu toe is er zo'n 470 miljard euro toegezegd. Dat is wel 90 miljard dollar meer dan in juli, maar nog altijd maar zo'n 40 procent van wat volgens het IEA nodig is.

Doordat de economie in veel landen na de lockdowns heel hard groeide, was er veel energie nodig. Tegelijkertijd was de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas juist verlaagd tijdens de crisis en viel de opbrengst van schone energie uit met name windmolens in Europa dit jaar tegen. Dat leidde tot hoge prijzen voor olie en gas en daardoor keken ook veel landen weer naar kolen. Zo verhoogde China onlangs de productie van steenkool weer en liet het land kolencentrales weer harder draaien om aan de toegenomen vraag naar stroom te voldoen.