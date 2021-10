Een postzegel blijft volgend jaar 0,96 euro kosten. Omdat tijdens de coronacrisis meer post verstuurd werd en omdat de overname van concurrent Sandd positief aan de postvolumes heeft bijgedragen, kan PostNL de prijs gelijk houden. Na volgend jaar zullen postzegels naar alle waarschijnlijkheid wel weer duurder worden.

Volgens PostNL werd tijdens de coronacrisis meer post verstuurd. "We merkten dat mensen meer kaartjes naar elkaar stuurden", zegt directeur mail Resi Becker. "Over de gehele linie blijft het postvolume echter wel dalen. We houden de postzegelprijs voor volgend jaar dus gelijk, maar het blijft wel nodig om onze processen aan te passen aan de daling van de post en zo kosten te besparen."

Volgend jaar kost een postzegel voor een brief dus nog steeds 0,96 euro. Frankeren met de frankeermachine kost 0,90 euro en voor een postzegel voor internationale post betaal je 1,55 euro. De zakelijke tarieven voor het versturen van post in binnen- en buitenland stijgen wel.

Het versturen van binnenlandse pakketten wordt volgend jaar niet duurder. Binnen Nederland een standaard pakket verzenden kost in 2022 nog steeds 7,25 euro. Wie zijn pakket online voorbereidt, betaalt 0,50 euro minder. Voor het verzenden van pakketten naar het buitenland geldt nog een coronatoeslag, maar die gaat omlaag.