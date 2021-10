Energieconcern Shell heeft zijn klimaatdoel met betrekking tot de uitstoot van de eigen activiteiten concreter gemaakt. Het bedrijf zegt nu de uitstoot in 2030 te willen hebben gehalveerd ten opzichte van 2016. Dat maakt Shell donderdag bekend bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal.

De Nederlandse rechter bepaalde eerder dit jaar dat Shell de eigen CO2-uitstoot met 45 procent moet hebben verminderd vergeleken met 2019. Hoe de nieuwe doelstelling van Shell zich tot deze uitspraak verhoudt, is daardoor niet direct duidelijk.

Het Brits-Nederlandse concern bracht eerder al klimaatdoelstellingen naar buiten, die overigens nog steeds gelden, maar die waren veel minder concreet dan waar Shell nu mee naar buiten komt.

Shell presenteert de cijfers over het derde kwartaal in een roerige week. Nadat het concern eerder dit jaar een historische nederlaag in de Nederlandse rechtbank had geleden, trok pensioenfonds ABP eerder deze week de handen af van het bedrijf.

Aandeelhouders roeren zich

ABP liet weten zich helemaal terug te trekken uit fossiele beleggingen. Woensdag kwam daar nog het voorstel van een Amerikaanse activistische aandeelhouder bij, die wil dat Shell zich opsplitst in een fossiele tak en een tak die zicht richt op hernieuwbare energie.

CEO Ben van Beurden zegt donderdag dat de klimaatambitie die Shell nu neerlegt "een duidelijk bewijs is" van hoe Shell zijn strategie versnelt "om doelen te bereiken en winstgevend te zijn".

Over de maanden juli, augustus en september behaalde Shell een resultaat 4,1 miljard dollar (ruim 3,5 miljard euro), tegenover 5,5 miljard dollar over dezelfde periode vorig jaar.