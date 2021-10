ABN AMRO brengt "vanwege controleverplichtingen" alle coffeeshops vanaf 1 januari maandelijks 1.000 procent meer in rekening voor hun zakelijke bankrekening. Dat bevestigt de bank donderdag na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD).

Het tarief is vooral in het kader van witwascontroles verhoogd. Deze controles leiden tot extra kosten voor banken en ABN AMRO is de eerste Nederlandse bank die de tarieven verhoogt voor de sectoren met de hoogste risico's op dat vlak.

Voorlopig gaat het alleen om coffeeshops. Onlangs besloot ABN AMRO coffeeshops die een rekening bij de bank openen meer in rekening te brengen en vanaf 1 januari geldt datzelfde tarief ook voor bestaande klanten. De tarieven gaan omhoog van 9,90 euro naar 110 euro. Ongeveer 250 coffeeshophouders worden erdoor geraakt.

Ingrepen in andere sectoren zijn voorlopig niet aan de orde, maar "dat wordt bekeken". Dezelfde regel geldt wel voor zakelijke rekeningen voor bedrijfsonderdelen in het buitenland. Dat treft volgens de bank zo'n drieduizend klanten.