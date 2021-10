De prijs voor 1 liter benzine is opgelopen tot 2,10 euro. Dat blijkt donderdag uit gegevens van UnitedConsumers. Begin deze maand kwam de landelijke adviesprijs voor het eerst boven 2 euro per liter uit.

In een periode van vier weken tijd is 1 liter benzine dus 0,10 euro duurder geworden. Sinds het voorjaar lopen de prijzen van brandstof - ook die van diesel en lpg - in rap tempo op. Ook de olieprijs gaat steeds verder omhoog na het snelle herstel van de wereldwijde economieën.

2021 is het jaar van de brandstofrecords. Op 5 mei van dit jaar sneuvelde het oude benzinerecord uit 2012 en sindsdien lijkt de opwaartse trend niet te stuiten. Directeur Paul van Selms van UnitedConsumers liet eerder al weten dat een prijs van 3 euro per liter niet meer ondenkbaar is.

De adviesprijs voor 1 liter diesel is donderdag opgelopen tot 1,76 euro. Lpg, dat veel minder gebruikt wordt, kost nu 1,13 euro per liter.