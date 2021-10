Samsung Electronics heeft het derde kwartaal afgesloten met een nettowinst van 12,3 biljoen won, omgerekend ruim 9 miljard euro. Het was met name de chipdivisie die met het bedrijf de wind in de zeilen gaf. De winst van die tak nam het afgelopen kwartaal met 82 procent toe vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Uiteindelijk was de chipdivisie goed voor 10,1 biljoen won. Mede daardoor steeg de winst van Samsung Electronics in het derde kwartaal met 31 procent tot 12,3 biljoen won. Dat is tevens de grootste kwartaalwinst in drie jaar. De Zuid-Koreaanse firma is de grootste maker van geheugenchips ter wereld. De omzet liep op tot 75 biljoen won, een nieuw record voor Samsung Electronics.

De consumentenelectronicadivisie, bekend van de van onder meer de Samsung-televisies, had het vanwege de gestegen prijzen van grondstoffen en halffabrikaten een stuk zwaarder. Hierdoor werd er het afgelopen kwartaal ondanks een hogere verkoop minder verdiend.