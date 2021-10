Third Point, een van de grootste aandeelhouders van Shell, wil dat het bedrijf zich opsplitst in een bedrijf dat zich bezighoudt met olie en gas en een ander bedrijf dat hernieuwbare energie ontwikkelt. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van een brief van Third Point aan zijn investeerders.

Third Point vraagt om die opsplitsing omdat veel beleggers weglopen bij bedrijven die investeren in fossiele brandstoffen.

Daarom moet er een bedrijfsonderdeel komen dat zich bezighoudt met duurzame energie om beleggers aan te trekken. Tegelijkertijd moet de olie- en gastak een constante stroom van geld binnenbrengen, redeneert de activistische aandeelhouder.

Daarnaast zou zo'n opsplitsing duidelijkheid brengen over de strategie en verschillende soorten beleggers aantrekken, klinkt het.

Third Point heeft een belang van meer dan 500 miljoen dollar (431 miljoen euro) in Shell en is daarmee een van de grootste aandeelhouders van het Nederlands-Britse oliebedrijf.

Shell ligt al langer onder vuur vanwege zijn investeringen in fossiele brandstoffen. In mei verplichtte een rechter het bedrijf nog om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren.

Shell heeft nog niet gereageerd op het nieuws.