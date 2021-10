Het advocatenkantoor Pels Rijcken, dat onder meer de overheid bijstaat, stopt met zijn notariaat en richt zich alleen nog maar op de advocatuur. Die beslissing volgt in de nasleep van een miljoenenfraude door voormalig voorzitter en notaris Frank Oranje, laat het bedrijf woensdag weten.

De fraude kwam in september vorig jaar aan het licht. Oranje zou jarenlang via allerlei omwegen geld hebben weggesluisd naar privérekeningen. Het ging om rekeningen waarop geld stond dat door notarissen van het kantoor werd bewaard, maar voor iemand anders bestemd was.

Oranje zou onder meer documenten hebben vervalst om deze overboekingen in orde te laten lijken. Hij overleed in november vorig jaar.

"De fraude werd weliswaar gepleegd door één notaris zonder dat daar andere kantoorgenoten bij betrokken waren, maar het is een feit dat er ruim achttien jaar kon worden gefraudeerd en er geen alarmbellen zijn afgegaan bij ons kantoor", zegt het kantoor in een mededeling. "Dat hij ook bestuursvoorzitter was, maakt de zaak extra pijnlijk."

Daarom stelt Pels Rijcken ook een raad van commissarissen (rvc) samen die alleen maar uit externe personen bestaat. De rvc ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur. Wanneer die raad er komt is nog niet duidelijk, maar het kantoor is bezig met de werving van de commissarissen.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) liet al weten dat hij zich persoonlijk gaat bezighouden met de samenstelling van de raad. Ook wil hij door de commissarissen op de hoogte worden gehouden.