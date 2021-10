Farmaceut Merck, die in Europa actief is onder de naam MSD, deelt de patenten voor zijn nieuwe coronapil. Andere bedrijven kunnen die pil dan goedkoop produceren voor 105 arme landen, voor wie het middel anders onbereikbaar zou zijn.

MSD heeft woensdag een deal aangekondigd met de zogeheten Medicines Patent Pool, een internationale organisatie die door de Verenigde Naties wordt gesteund. Het bedrijf heeft afgesproken dat het geen vergoeding ontvangt zolang de wereldgezondheidsorganisatie WHO het coronavirus beschouwt als een noodsituatie.

Het gaat om de pil molnupiravir. De gegevens uit de onderzoeken naar dat middel worden al gedeeld met het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Als dat de pil goedkeurt, kan deze in Nederland en de andere Europese landen op de markt komen. In de Verenigde Staten loopt een aanvraag voor goedkeuring.

Volgens MSD helpt de pil voorkomen dat mensen na een coronabesmetting ernstig ziek worden of overlijden. Het kan het eerste middel worden dat mensen kunnen slikken tegen COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.