De Amerikaanse Democraten hebben woensdag het belastingplan waarmee president Joe Biden het komende fiscale jaar zijn begroting wil financieren gepresenteerd. Zowel bedrijven als miljardairs zullen meer belasting moeten betalen. De maatregelen treffen zo'n tweehonderd bedrijven en zevenhonderd miljardairs.

Het belastingplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op bedrijven die over een periode van drie jaar minstens 1 miljard dollar (862 miljoen euro) winst per jaar boeken. Die betalen vanaf het fiscale jaar 2022, dat in oktober volgend jaar begint, 15 procent belasting over die winst.

Het zou volgens de senatoren die het plan voorstelden invloed hebben op zo'n tweehonderd bedrijven. Het percentage van 15 is in lijn met het akkoord tussen 136 landen, waaronder Nederland, om multinationals overal even zwaar te belasten.

De tweede pijler van het belastingplan richt zich op Amerikanen met een vermogen van minstens 1 miljard dollar of een inkomen van meer dan 100 miljoen dollar per jaar over drie opeenvolgende jaren. Hoe hoog de heffing wordt is nog niet duidelijk, maar ze zou zevenhonderd rijke Amerikanen treffen.

Door miljardairs en bedrijven meer belastingen te laten betalen, wil Biden zijn begroting voor het komende jaar financieren. Met het geld moet onder meer het 'Build Back Better'-plan, waarmee de Amerikaanse president tot 2 biljoen dollar in infrastructuur wil pompen, betaald worden. In het afgelopen fiscale jaar boekte de VS een begrotingstekort van 2,8 biljoen dollar.