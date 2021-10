Winkelketen Big Bazar krijgt een nieuwe eigenaar. BB Retail neemt alle 135 winkels over van de huidige eigenaar Mirage Retail. Dat hebben beide partijen woensdag bekendgemaakt. Hoeveel geld met de overname is gemoeid, is niet duidelijk.

Volgens Mirage Retail past Big Bazar niet in de strategie van het bedrijf, dat ook eigenaar van onder meer Blokker en Intertoys is. De discountketen richt zich vooral op zijn fysieke winkels, terwijl Mirage met zijn andere winkelketens vooral focust op een mix van online verkopen, afhalen en fysieke winkels.

De nieuwe eigenaar van Big Bazar, BB Retail, is opgericht door Heerke Kooistra. De ondernemer ziet volop kansen voor de winkelformule en wil nieuwe producten toevoegen en de klantenkring uitbreiden. In de deal tussen Mirage en BB zijn garanties opgenomen over de voortzetting van het bedrijf en de werkgelegenheid.

Big Bazar is actief in Nederland en België en is in 2007 opgericht. Het biedt vooral zeer goedkope producten aan: de helft van het assortiment kost 5 euro of minder.