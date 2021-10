Sportclubketen Basic-Fit kreeg er flink meer abonnees bij in het afgelopen kwartaal. In de vijf landen waarin het bedrijf actief is, heeft het in totaal 2,21 miljoen leden. Dat is ongeveer 10 procent meer dan in het kwartaal ervoor. Wel is het aantal kleiner dan in het derde kwartaal van vorig jaar, heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

De verschillende lockdowns in het voorjaar van 2020 en in de afgelopen winter en het afgelopen voorjaar zorgden ervoor dat het ledenaantal stevig slonk bij het bedrijf. Maar sinds de clubs weer open zijn gegaan in juni, weten steeds meer mensen de sportscholen te vinden.

Dit komt ook doordat het bedrijf er in het afgelopen kwartaal 93 vestigingen bij kreeg. Het totale aantal sportclubs van Basic-Fit was eind september 995, waarvan er 216 in Nederland zitten. Eerder deze maand heeft het bedrijf zijn duizendste vestiging geopend. Als alles volgens planning verloopt, heeft het bedrijf eind volgend jaar 1.250 sportclubs, verspreid over de Benelux, Frankrijk en Spanje.

De omzet in het derde kwartaal was 132,7 miljoen euro. Dat was 2,7 procent minder dan de 136,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dit kwam vooral doordat het aantal leden aan het begin van het kwartaal kleiner was vanwege de tweede lockdown, die pas kort daarvoor was geëindigd.