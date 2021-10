Heineken verkocht in de zomermaanden minder bier in Nederland. Hoewel in de horeca meer biertjes van het concern werden getapt, bleef de verkoop in de supermarkten achter. De markt moet zich aanpassen aan de nieuwe horecawet, zegt Heineken bij de bekendmaking van de verkoopcijfers over het derde kwartaal.

Sinds 1 juli is het door de inwerkingtreding van de nieuwe horecawet verboden om te stunten met de prijs van een kratje bier. Op een kratje mag sindsdien maximaal 25 procent korting worden gegeven. "De verkoop daalde in de markt die zich aanpast aan de nieuwe regels voor promoties", aldus de brouwer.

In de horeca profiteerde Heineken van de heropening. Maar in Europese landen werd in totaal minder bier getapt als gevolg van het matige weer in de zomer. In Nederland lieten klanten zich vooral Affligem, Birra Moretti en Texels goed smaken. De brouwer van het laatstgenoemde bier werd eind vorig jaar ingelijfd, het Italiaanse pils werd afgelopen voorjaar in Nederland geïntroduceerd.

In het derde kwartaal verkocht Heineken in Europa 23,5 miljoen hectoliter bier, een daling van 2,3 procent. Van het eigen merk werd 4,5 miljoen hectoliter aan de man gebracht, dat is 1,8 procent meer. Over de Nederlandse markt zegt de brouwer dat de verkoop met tussen de 5 en 10 procent achterbleef. In de detailhandel met zelfs meer dan 20 procent.

Heineken-CEO Dolf van den Brink zegt bij de presentatie van de cijfers dat de brouwer een "assertieve houding" aanneemt ten aanzien van het prijsbeleid en de kosten. Het is niet duidelijk of hij daarmee bedoelt dat de prijzen verhoogd worden.