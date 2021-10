Energieleverancier Enstroga vraagt klanten die recent niet met een tariefverhoging akkoord gingen vrijwillig over te stappen naar een andere energiemaatschappij. Als ze toch klant blijven en de lagere tarieven voor stroom en gas blijven betalen, vreest het bedrijf voor een faillissement. Dat staat in een brief die naar klanten is gestuurd.

In de laatste weken zijn de handelsprijzen voor gas hard gestegen. Enstroga wilde zijn klanten daarom verhogingen van honderden procenten eenzijdig opleggen, maar die maakten bezwaar.

Toezichthouder ACM voorkwam dat Enstroga de tarieven eenzijdig verhoogde, omdat het eenzijdig opzeggen van de levering van stroom en gas in het winterseizoen niet is toegestaan. Het bedrijf moet op last van de toezichthouder de klanten die niet met de prijsstijging instemden energie blijven leveren tegen de eerder afgesproken lagere tarieven.

Volgens de energiemaatschappij is de maatregel "extreem oneerlijk" voor kleine leveranciers. In de brief vraagt Enstroga de klanten andermaal akkoord te gaan met de hogere tarieven, maar wijst het bedrijf tegelijkertijd op alternatieven.

Een gemiddeld huishouden zou met de nieuwe tarieven bij het bedrijf maandelijks 360 euro per maand kwijt zijn. Het bedrijf erkent dat het daarmee zeker niet de goedkoopste is en wijst nadrukkelijk op aanbiedingen bij andere energieleveranciers.