Google-moederbedrijf Alphabet heeft het derde kwartaal van dit jaar afgesloten met een winst van 18,9 miljard dollar (15,5 miljard euro), waar dat een jaar eerder 11,2 miljard dollar was. Alphabet verdiende vooral meer geld met zijn clouddiensten, terwijl ook de advertentie-inkomsten fors hoger uitvielen.

Google is het middelpunt van online activiteiten met diensten zoals zijn zoekmachine, een advertentiemarktplaats, en het YouTube-videoplatform waarmee het bedrijf wereldwijd impact heeft. De omzet van het concern kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op 65,1 miljard dollar. Daarmee groeiden de opbrengsten op jaarbasis met 41 procent.

Volgens Alphabet-topman Sundar Pichai tonen de resultaten aan dat investeringen van het bedrijf in onder andere kunstmatige intelligentie zich uitbetalen. "Die investeringen stellen ons in staat om meer behulpzame producten te bouwen voor mensen en onze partners", zei hij. Hij voegde daaraan toe dat de digitale transformatie en verschuiving naar hybride werk doorgaan. "Onze clouddiensten helpen organisaties om samen te werken."

Alphabet heeft de laatste tijd steeds vaker te maken met strenge controles van toezichthouders, vanwege de marktmacht van het techconcern. Regelgevers vragen zich steeds vaker af of het bedrijf zijn macht misbruikt, ook om concurrenten dwars te zitten.

De Zuid-Koreaanse antitrustwaakhond legde Google in september een boete op van bijna 180 miljoen dollar wegens misbruik van zijn machtspositie op de markten voor mobiele besturingssystemen en apps. Het was al de zoveelste keer dat er maatregelen werden ingesteld tegen techreuzen over de hele wereld. Naar verluidt hangt Google ook een nieuwe antitrustrechtszaak in de VS boven het hoofd over de macht van het bedrijf op de online advertentiemarkt.

Overigens is Alphabet niet op alle gebieden waar het actief is succesvol. Op de markt voor smartphones heeft het bedrijf het nog altijd moeilijk. In oktober lanceerde Google nieuwe Pixel 6-smartphones, waarmee het een nieuwe poging waagde om ook in die markt dominanter te worden.