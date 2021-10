Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft dinsdag geoordeeld dat de aanvoer van Russisch gas via de Nord Stream 2-pijplijn geen bedreiging vormt voor de leveringszekerheid van gas aan de Europese Unie en Duitsland. De goedkeuring is een belangrijke stap in het proces van definitieve certificering van de pijplijn en de ingebruikname ervan.

Met de uitspraak van het ministerie, dat voor zijn oordeel overleg had met de buurlanden, Italië, Hongarije en de Baltische staten, kan netbeheerder BNetzA het eigen certificeringsproces in gang zetten. BNetzA heeft tot begin januari de tijd om te komen met een aanbeveling, die vervolgens naar de Europese Commissie gaat. De Commissie heeft vervolgens twee maanden om te reageren.

De aanleg van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland is begin september voltooid. Rusland en Gazprom gaan hem gebruiken om gas naar Duitsland te vervoeren. Hiermee kunnen de Russen Oekraïne omzeilen bij de gasvoorziening richting West-Europa. Beide landen zijn in conflict met elkaar.

Ook de VS is niet gelukkig met de gaspijplijn. Volgens de Amerikanen krijgen de Russen zo meer invloed in West-Europa, doordat het land kan dreigen de gastoevoer dicht te draaien.

Zoals de naam Nord Stream 2 al doet vermoeden, is de pijplijn niet de eerste. Samen kunnen de twee pijplijnen 110 miljard kubieke meter gas per jaar vervoeren naar West-Europa. Dat is de helft van de totale aanvoer van Russisch gas richting West-Europa. De aanleg van Nord Stream 2 kostte zo'n 11 miljard dollar (9,3 miljard euro).