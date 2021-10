De waarde van alle woningen in Nederland is in een jaar tijd met meer dan 173 miljard euro toegenomen, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd. Het gaat om de waarde van de woningen inclusief de grond waar ze op staan.

De sterk oplopende huizenprijzen droegen ertoe bij dat de totale zogenoemde niet-financiële bezittingen van huishoudens, bedrijven en de overheid vorig jaar zijn opgelopen tot 4,2 biljoen euro.

Woningen zijn inmiddels goed voor bijna 60 procent van het totale bezit van 'de BV Nederland', met een prijskaartje van ruim 2,4 biljoen euro. Dit totale bezit neemt al vijf jaar op rij toe. "Alles en iedereen is rijker geworden", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een toelichting op de nieuwe cijfers.

Behalve woningen worden ook onder andere bedrijfspanden, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, machines en installaties en voorraden tot de niet-financiële bezittingen gerekend. "Geldelijke bezittingen zijn behalve geld bijvoorbeeld ook spaartegoeden en beleggingen."

Stopzetten gaswinning ook van invloed op totale waarde

Waar de huizen een steeds grotere bijdrage leveren aan de totale waarde van de niet-geldelijke bezittingen, nam het aandeel van bedrijfsgebouwen met de grond waar ze op staan af tot 12,9 procent van het totaal. In euro's gaat het om een waarde van meer dan 500 miljard.

De waarde van de Nederlandse olie- en gasreserves nam ook af. "Dat komt vooral door het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen", aldus het CBS. In totaal werd Nederland op papier van 2019 op 2020 zo'n 238 miljard euro rijker.

Bezittingen van Nederlanders in het buitenland zijn niet meegerekend.