Het Duitse BioNTech, dat samen met Pfizer een coronavaccin ontwikkelde, kondigt dinsdag aan in 2022 te beginnen met de bouw van een vaccinfabriek in Afrika. Daar zal BioNTech naar eigen zeggen honderden miljoenen vaccins ontwikkelen met de mRNA-technologie, die ook onder meer in het coronavaccin van het bedrijf gebruikt wordt.

In eerste instantie zullen er zo'n 50 miljoen vaccins per jaar van de band rollen, maar het bedrijf wil dat zo snel mogelijk uitbreiden. Er zullen trouwens niet alleen coronavaccins ontwikkeld worden, maar ook vaccins tegen andere aandoeningen. Waar de fabriek komt en wanneer deze helemaal gebouwd is, is nog niet duidelijk.

In het begin zal BioNTech het personeel voor de fabriek uit de eigen rangen halen zodat er snel opgeschaald kan worden. Later wil het bedrijf ook lokale mensen aannemen en de fabriek deels laten uitbaten door lokale partners. Op die manier willen de Duitsers een netwerk van vaccinproductie creëren in Afrika.

"Fabrieken als deze zijn levensreddend voor Afrika en zullen leiden tot miljoen vaccins gemaakt in Afrika, door en voor Afrikanen", zegt de lokale directeur van de wereldgezondheidsorganisatie WHO over het plan. "Daarnaast is dit cruciaal voor het doorgeven van kennis, werkgelegenheid en uiteindelijk gezondere Afrikanen."

BioNTech is niet de eerste die vaccins wil gaan maken in Afrika. Moderna kondigde begin deze maand al aan dat het 500 miljard euro uittrekt voor een fabriek in het continent.